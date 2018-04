Tropas de Israel entram em confronto com palestinos Jerusalém, 25 - O exército de Israel afirmou que tropas entraram em conflito com palestinos no subúrbio de Jerusalém após o funeral de um palestino morto em um ataque israelense. Um porta-voz do exército disse que as tropas jogaram gás lacrimogêneo para dispersar dezenas de palestinos que atiravam pedras e garrafas nas forças israelenses no distrito de al-Ram, na Faixa de Gaza.