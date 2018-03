Tropas de Israel invadem Hebron Dezenas de tanques e helicópteros israelenses invadiram a cidade de Hebron, na Cisjordânia, na madrugada desta segunda-feira (hora local). Segundo testemunhas, a invasão aconteceu no oeste e no norte da cidade. Os militares fizeram vários disparos, matando oito palestinos e ferindo pelo menos outros 10, informaram os palestinos. Fontes do exército de Israel, que pediram para não serem identificadas, confirmaram a operação, mas não deram detalhes. Ainda não está definido se a operação significa a total invasão de Hebron, a única cidade da Cisjordânia que não foi ocupada durante a operação militar iniciada por Israel dia 29 de março.