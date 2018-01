Tropas de Israel podem deixar o Líbano até quinta-feira O chefe das Forças Armadas de Israel, general Dan Halutz, disse nesta terça-feira no Parlamento, que se não houver problemas, as últimas tropas em serviço no Líbano se retirarão até quinta-feira, informaram fontes parlamentares. A retirada deve ocorrer antes do início das celebrações do ano novo hebraico 5.767 em Israel, disse o militar durante a apresentação do relatório mensal que será entregue à Comissão Parlamentar para Assuntos de Segurança e do Exterior, segundo fontes desse organismo. Halutz disse aos legisladores que o Hezbollah, milícia libanesa, está cumprindo o cessar-fogo, segundo a resolução 1701 do Conselho de Segurança da ONU, que entrou em vigor em 14 de agosto. A uma pergunta de um legislador, Halutz respondeu que, até onde as autoridades militares sabem, também não houve contrabando de armas para a milícia xiita libanesa. A resolução da ONU, entre outras exigências, impôs um embargo de armas ao Hezbollah e outras milícias que operam no território libanês.