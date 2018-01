Tropas de Israel reprimem protesto e prendem parlamentar sueco Tropas israelenses reprimiram hoje centenas de pessoas protestando contra a construção de uma polêmica barreira de separação na Cisjordânia, deixando vários manifestantes e um soldado levemente feridos. Oito manifestantes, entre eles um parlamentar sueco, foram presos. O choque em Budrus, uma vila da Cisjordânia a sudeste de Tel Aviv perto da fronteira invisível com Israel, ocorreu menos de uma semana depois que soldados do Estado judeu abriram fogo contra um protesto semelhante, ferindo dois manifestantes. Israel está construindo uma barreira de 750 km na Cisjordânia, alegando que a estrutura de muros, arames farpados e fossos é necessária para impedir a entrada de atacantes suicidas no Estado judeu. Cerca de 25% da barreira já foi erguida. Palestinos afirmam que a barreira, que avança profundamente dentro da Cisjordânia, equivale ao confisco de terras que eles querem para seu futuro Estado. Os EUA dizem que a rota da barreira pode prejudicar futuras negociações de paz. A Assembléia Geral da ONU condenou sua construção. Uma fonte militar israelense disse que a violência explodiu depois que várias dezenas de manifestantes confrontaram uma equipe de construção que fazia trabalhos preparatórios para o muro. O porta-voz policial israelense Gil Kleiman disse que quatro israelenses e quatro estrangeiros, entre eles o parlamentar sueco Gustav Fridolin do Partido Verde, foram presos por entrarem numa zona militar fechada. Os israelenses devem ser processados e os estrangeiros, deportados, acrescentou Kleiman. Um participante do protesto, Ayed Morar, afirmou que os moradores temem que a barreira irá isolar completamente nove comunidades da área. "Eles estão tentando destruir nossas vidas. Não podemos sobreviver com o muro", denunciou. "Não podemos viver em nossas vilas sem hospitais, sem empregos, sem segurança, sem universidades, sem vidas civis".