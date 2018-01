Tropas de Israel vão desocupar cidades palestinas por 72h As tropas israelenses irão deixar os territórios palestinos por 72 horas durante as eleições presidenciais, disse o ministro da Defesa de Israel, Shaul Mofaz, nesta segunda-feira. A saída das tropas deve ocorrer um dia antes, durante e um dia depois das eleições palestinas, marcadas para 9 de janeiro. Palestinos pedem que o exército de Israel deixe as cidades palestinas bem antes das eleições e que permaneça fora. O comentário feito hoje por Mofaz foi o primeiro detalhe dado sobre a posição das tropas durante as eleições.