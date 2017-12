Tropas de Israel voltam à Faixa de Gaza Uma grande quantidade de soldados israelenses entrou na Faixa de Gaza, horas depois de um ataque com foguetes contra o sul de Israel, informa a TV local. O premier israelense, Ariel Sharon, teve uma reunião com conselheiros de segurança para planejara a resposta ao bombardeio e à morte de um soldado no domingo, em Gaza. Espera-se uma retaliação dura.