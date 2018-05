Tropas de Kadafi começam a se retirar de Misurata

Funcionários do governo líbio mostraram um local bombardeado em Tripoli, perto do complexo residencial e administrativo de Kadafi, o Bab Al-aziziyah, mas não está claro se essa região foi bombardeada pelo Predator. O ataque não deixou vítimas.

Ontem, um funcionário do governo de Kadafi afirmou que as tropas iriam se retirar de Misurata, onde a posse da cidade é disputada com os insurgentes. Segundo ele, as tropas regulares seriam substituídas por tribos leais a Kadafi. Essa informação foi ridicularizada pelos insurgentes de Misurata, que questionam o apoio das tribos locais a Kadafi. "Isso foi só um anúncio feito por Kadafi para ganhar tempo", disse um ativista em Misurata, sob anonimato. Segundo ele, os insurgentes, com a retirada das tropas leais a Kadafi voltaram a ocupar vários edifícios na cidade, incluído um prédio de oito andares que teria sido usado por franco-atiradores no centro da cidade.

Segundo o ativista, hoje ocorreram combates apenas na periferia leste da cidade, onde cerca de 150 soldados de Kadafi se retiravam e combatiam os insurgentes. Ambulâncias retiravam feridos e mortos do local. As informações são da Associated Press.