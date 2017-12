Tropas de paz poderão chegar ao Afeganistão no fim de semana As primeiras tropas internacionais para a manutenção da paz devem chegar ao Afeganistão até o final desta semana, anunciou hoje o primeiro-ministro britânico, Tony Blair, cujo governo lidera a iniciativa. Falando ao Parlamento, Blair afirmou que o número de soldados e os detalhes da operação ainda deverão ser definidos, mas várias nações já indicaram que pretendem enviar representantes para as forças de estabilização, incluindo Canadá, Austrália, Argentina, Jordânia e Nova Zelândia. Segundo Blair, o Conselho de Segurança da ONU deverá aprovar o envio de tropas ao Afeganistão até o final desta semana, e a Grã-Bretanha espera contribuir com cerca de 1.500 soldados. O líder do governo interino do Afeganistão, Hamid Karzai, chega hoje a Londres para manter conversações com dois especialistas em assuntos do Afeganistão do Ministério britânico do Interior. Depois, Karzai viajará a Roma para reunir-se com o ex-rei afegão Zahir Shah. Leia o especial