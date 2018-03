Tropas de Sri Lanka matam 3 guerrilheiros Tropas do governo de Sri Lanka mataram neste domingo a tiros três guerrilheiros separatistas da etnia tâmil em dois incidentes no distrito de Trincomalee, no nordeste do país. Segundo o Ministério da Defesa, os rebeldes haviam jogado granadas nos soldados. Na mesma região, policiais encontraram os corpos de seis moradores de etnia cingalesa, informou o chefe da polícia local, Rohan Abeywardana. Pelo menos 75 pessoas morreram neste mês na retomada da violência étnica em Sri Lanka, 40 deles soldados ou policiais. Negociações para o fortalecimento do cessar-fogo adotado há quatro anos entre o governo e o Exército de Libertação dos Tigres do Tamil Eelam (LTTE)também parecem em perigo, depois de os rebeldes se recusarem a comparecer, alegando recentes ataques a cidadãos da etnia tâmil.