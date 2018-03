Tropas do governo contra-atacam na Libéria Um dia depois de perder para os rebeldes a segunda mais importante cidade do país, o exército do presidente Charles Taylor lançou nesta terça-feira uma forte ofensiva para recuperar Buchanan. Os militares, que não se identificaram, disseram estar travando fortes combates no porto da cidade. Também lutam para retomar o controle de Gbarnga, que também caiu em mãos dos insurgentes na segunda-feira. Os últimos confrontos ocorrem enquanto o grupo Liberianos Unidos para a Reconciliação e a Democracia continua sua ofensiva na cpaital, Monróvia. Ali, esse grupo rebelde controla o porto, impedindo o acesso aos armazéns de alimentos e outros produtos, enquanto a população local passa fome. As equipes de ajuda internacional lamentaram queda do porto de Buchanan por ser o único outro porto liberiano através do qual podiam entrar alimentos. Com o passar dos dias, aumenta a fome no país de 1,3 milhão de habitantes da África Ocidental.