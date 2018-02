Tropas do Iraque recapturam áreas controladas pelo Estado Islâmico em Ramadi

O major da polícia Omar al-Alawni afirmou que as forças do governo retomaram o controle do Hospital Pediátrico e Maternidade da cidade e um bairro próximo, no fim da noite de segunda-feira, após duros confrontos com militantes do Estado Islâmico. O hospital fica localizado há 500 metros do complexo de escritórios do governo.

O coronel da polícia Mahdi Abbas disse que as tropas iraquianas estavam envolvidas em confrontos intensos hoje em uma ofensiva para tentar retomar controle de Soufiya, uma das três vilas que caíram nas mãos do Estado Islâmico na semana passada.

As autoridades ouvidas disseram que os confrontos viraram a favor do governo após a chegada dos reforços e das armas de Bagdá. Pelo menos 12 militantes foram mortos em confrontos ao longo da noite, segundo eles.

Gravações obtidas pela Associated Press mostraram que veículos militares Humvees avançaram em uma área residencial em Ramadi e soldados do Iraque disparando seus rifles enquanto se abrigavam atrás de uma barreira.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A situação de segurança em Ramadi, capital da província de Anbar, piorou bastante após o Estado Islâmico tomar Soufiya e outras duas vilas, Sjariyah e Albu-Ghanim, forçando milhares de civis a fugir de suas casas. Fonte: Associated Press.