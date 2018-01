Tropas do Japão partem para o Iraque em histórica missão humanitária Em uma operação militar sem precedentes no Japão desde a 2ª Guerra Mundial, a primeira unidade de tropas do país partiu hoje para o Iraque em missão humanitária. Cercado por um bando de fotógrafos, o contingente de mais de 40 homens da Força Aérea japonesa, vestindo roupas civis, partiu do principal aeroporto internacional de Tóquio em vôos comerciais com destino ao Kuwait e Catar. A agência Kyodo disse que a primeira unidade partiu pela manhã e que se esperava a partida de uma segunda nas horas seguintes. O primeiro contingente é formado por uma equipe encarregada de preparar o desolocamento no Iraque de cerca de mil soldados não-combatentes. Na maior e potencialmente mais perigosa operação militar japonesa desde a 2ª Guerra, tropas da Marinha, Exército e Aeronáutica do país participarão da missão de reparação da infra-estrutura danificada pela guerra no sul do Iraque. O envio de tropas gerou oposição no Japão, onde muitos temem a ocorrência de baixas em ações terroristas no território iraquiano. Mas o primeiro-ministro Junichiro Koizumi destacou que o Japão tem a responsabilidade de ajudar a coalizão liderada pelos EUA a devolver a estabilidade ao país do Oriente Médio.