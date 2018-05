Tropas do Sudão matam 40 rebeldes em Darfur Tropas do governo do Sudão mataram pelo menos 40 rebeldes e deixaram diversos feridos em uma nova ofensiva na problemática região de Darfur, informou hoje um porta-voz do exército. Os rebeldes foram mortos durante combate ontem, disse o capitão Khalid Sawarmy, após as forças do exército atacarem posições conjuntas de dois grupos rebeldes, o Movimento pela Justiça e Igualdade e o Movimento para Libertação do Sudão.