Tropas dos EUA aproximam-se do front nas Filipinas Oficiais filipinos e dos Estados Unidos concordaram em posicionar militares americanos mais próximos da linha de frente, na luta contra os rebeldes extremistas muçulmanos da ilha de Basilan, no sul do país, informou, nesta sexta-feira, o secretário de Defesa das Filipinas, Angelo Reyes. Embora as forças especiais dos EUA não tenham autorização para participar diretamente dos combates, existe o temor de que, permitir que saiam dos quartéis-generais, onde estão confinados atualmente, para se unir a pequenas unidades, poderia expô-los a um grande perigo e a potenciais conflitos. As tropas americanas estão em Basilan em uma missão de seis meses de duração para treinar e aconselhar os soldados filipinos no combate a extremistas muçulmanos do Abu Sayyaf. Nesta sexta pela manhã, a presidente das Filipinas, Gloria Macapagal Arroyo, afirmou que a missão termina em 31 de julho, como estava previsto, apesar de uma pressão muito forte por parte dos habitantes de Basilan para que os trabalhos continuem. Falando em um programa de televisão, Reyes afirmou que o presidente dos EUA, George W. Bush, e Arroyo concordaram em permitir que os americanos avancem um pouco mais em direção à linha de frente da batalha. "Inicialmente, eles (os soldados americanos) serão transferidos para os níveis de batalhão nos quartéis-generais, depois, mediante aprovação, poderão sair com a companhia", disse Reys.