Tropas dos EUA chegam ao palácio presidencial do Haiti Tropas norte-americanas desceram de helicóptero e tomaram controle do que sobrou do palácio presidencial do Haiti. Aproximadamente 50 paraquedistas chegaram hoje ao local em pelo menos quatro helicópteros para garantir a segurança da residência do Executivo do país caribenho. Antes um elegante edifício branco no centro da cidade, agora o palácio está bastante danificado pelo terremoto ocorrido na terça-feira da semana passada. Além disso, o que sobrou da construção está cercado por um grande campo de refugiados.