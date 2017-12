Tropas dos EUA confrontam rebeldes no Iraque As forças norte-americanas enfrentaram insurgentes neste sábado em Samarra, 100 km ao norte de Bagdá. Dez iraquianos morreram e outros 12 ficaram feridos. Entre os mortos estão seis policiais e quatro civis. A área do conflito fica na região do chamado Triângulo Sunita, foco de resistência contra as forças de ocupação.