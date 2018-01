Tropas dos EUA controlam centro de Tikrit As tropas norte-americanas controlaram na manhã desta segunda-feira o centro da cidade de Tikrit, cidade natal de Saddam Hussein, a 180 km ao norte de Bagdá. Blindados tomaram a praça central da cidade sem encontrar resistência. Mas as forças dos EUA acreditam que cerca de 2 mil homens da Guarda Republicana de Saddam estejam escondidos na cidade. A rede de TV árabe, Al Jazira, informou que um grupo tribal da cidade quer negociar com a coalizão e encontrar uma solução pacífica para a região. Eles informaram que a Guarda Republicana e a guerrilha Fedayeen, leal a Saddam, teriam deixado a cidade há cinco dias. Bagdá - Tiroteios foram ouvidos na região do hotel Palestina, onde está grande parte da imprensa internacional que cobre o conflito, informou a rede de TV a cabo CNN. Segundo a emissora, as tropas norte-americanas foram surpreendidas por atiradores iraquianos. O conflito durou cerca de 2 horas e pelo menos quatro soldados dos EUA ficaram feridos. Veja o especial :