Tropas dos EUA descobrem plantação de maconha no Iraque Tropas americanas descobriram a primeira plantação de maconha na história moderna do Iraque, segundo um comunicado divulgado nesta sexta-feira pela coalizão militar internacional. A plantação ficava num local não revelado do centro do Iraque. Seu dono tentou convencer os soldados de que usava a maconha como pasto para seus animais, mas foi detido. É a primeira descoberta de um cultivo de droga no Iraque desde a queda de Saddam Hussein, em abril de 2003. O regime era muito severo com o cultivo e o tráfico de drogas. As punições podiam chegar à pena de morte.