Tropas dos EUA detêm seguranças de prefeito iraquiano Tropas dos Estados Unidos detiveram três guarda-costas do prefeito da cidade iraquiana de Faluja, cerca de 55 quilômetros a oeste de Bagdá, informou neste sábado o comando americano. Os seguranças foram detidos nesta sexta-feira, com outras cinco pessoas, depois de um ataque ao centro de coordenação de segurança americano-iraquiano de Faluja. O edifício foi atingido por um projétil. Depois, um grupo de pessoas, abrigado numa mesquita, atirou numa patrulha de fuzileiros, diz um comunicado. De acordo com o comando americano, as oito pessoas foram detidas por suspeita de participação em atividades armadas e uma investigação foi aberta para determinar se os detidos estão vinculados a grupos armados. Nesta sexta-feira, o Exército americano no Iraque informou que sete soldados morreram na quinta-feira passada em ataques e atentados em Bagdá e na província de al-Anbar. Já são mais de 2.824 os americanos mortos desde a invasão do Iraque, em março de 2003.