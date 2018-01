Tropas dos EUA devem ficar mais tempo no Afeganistão As tropas norte-americanas permanecerão por "muito tempo" no Afeganistão, disse hoje o vice-secretário de Defesa dos EUA, Paul Wolfowitz. "No Afeganistão, permaneceremos muito tempo, apesar de já termos feito enormes progressos na guerra contra o terrorismo", disse ele. As declarações de Wolfowitz foram feitas num momento em que o Pentágono prevê modificar a própria estrutura do comando no Afeganistão. O general Tommy Franks, que até agora dirigiu a campanha Liberdade Duradoura do quartel-general do Comando Central de Tampa, Flórida, decidiu designar um general do exército para que se instale no Afeganistão e siga de perto as operações. O militar escolhido é o general Dan McNeill, atualmente comandante do 18º Corpo Aerotransportado do exército em Fort Bragg, Carolina do Norte. McNeill partirá para o Afeganistão até o início de junho e levará consigo uma equipe de cerca de 500 homens.