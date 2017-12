Tropas dos EUA estão em alerta máximo no Golfo Pérsico A TV norte-americana CNN informou que as forças militares dos EUA no Golfo Pérsico foram colocadas no nível mais alto de alerta, depois de receberem uma ameaça "crível, mas não específica". Todas as instalações militares norte-americanas e a 5ª Frota da Marinha foram colocadas em condição "Threat Con Delta", que indica que um ataque terrorista é iminente. De acordo com a CNN, acredita-se que a ameaça esteja relacionada ao grupo terrorista comandado pelo milionário saudita Osama Bin Laden. Ele é suspeito de ter planejado os atentados a bomba contra duas embaixadas norte-americanas na África, em 1998, que deixaram mais de 200 mortos. Nos últimos dias, várias pessoas de origem árabe e supostamente vinculadas a Bin Laden foram presas em pelo menos três países, sob a acusação de estarem preparando atentados contra instalações norte-americanas.