Tropas dos EUA fazem grande incursão no centro de Bagdá Tropas dos Estados Unidos tomaram na manhã desta segunda-feira vários edifícios no centro de Bagdá, entre eles os palácios presidenciais, incluindo o principal de Saddam Hussein. O prédio do Ministério da Informação e o hotel Al Rashid também foram alvos da ofensiva, mas ainda não foram tomados pela coalizão. Jornalistas disseram que os tanques norte-americanos saíram do setor ocidental do Rio Tigre, que divide a cidade, em direção ao centro da capital iraquiana. Homens da 2ª Brigada da 3º Divisão de Infantaria entraram no centro da cidade, na manhã de hoje (horário local), sem enfrentar grande resistência, apenas alguns homens da infantaria iraquiana atiraram com artilharia leve contra o comboio das tropas da coalizão. Aviões F-16 bombardearam vários locais, abrindo caminho para pelo menos 70 tanques e 60 carros blindados dos EUA. Mais tarde, autoridades iraquianas levaram os jornalistas, de ônibus, a região do rio Tigre, onde puderam observar que as ruas estão vazias, apesar de se ouvirem tiros de artilharia e de armas leves. Porta-vozes oficiais iraquianos afirmaram que as tropas de Bagdá conseguiram expulsar as tropas norte-americanas da capital. O correspondente da Agência EFE pôde comprovar que algumas das pontes sobre o rio Tigre, que unem as duas partes de Bagdá, estão abertas. Na madrugada desta segunda-feira, soldados iraquianos incendiaram depósitos de petróleo para tentar atrapalhar o avanço das tropas norte-americanas ao centro de Bagdá. Segundo o major Michael Birmingham, da 3ª Divisão, a operação em curso não é apenas mais uma incursão, mas um ataque ao centro de Bagdá. Antes da operação, o coronel David Perkins disse aos seus homens que a operação seria "uma demonstração de força" para mostrar que as forças norte-americanas podem entrar em Bagdá a qualquer momento e em qualquer lugar. "Espero que isso deixe bem claro ao povo iraquiano que o regime de Saddam Hussein acabou e que agora podem desfrutar de uma nova liberdade", disse o coronel. Veja o especial :