Tropas dos EUA já combatem em terra no Afeganistão Forças norte-americanas participavam de combates em terra na manhã deste sábado (pelo horário local) no Afeganistão, abrindo uma nova fase da guerra contra o terrorismo, disse um oficial do Ministério da Defesa dos EUA. Sob condição de anonimato, em Washington, na noite desta sexta-feira, a fonte não forneceu detalhes sobre o tamanho da operação nem onde está sendo realizada. Mais cedo, oficiais confirmaram que forças especiais estavam nas regiões norte e sul do Afeganistão em busca de alvos do Taleban e de Osama bin Laden e sua organização, a Al-Qaeda. O uso de pequenas equipes de soldados especiais norte-americanos atuando em solo no Afeganistão marcam uma mudança nas atividades militares desenvolvidas até então pelos Estados Unidos após quase duas semanas de bombardeios aéreos, disseram fontes. Leia o especial