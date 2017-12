Tropas dos EUA matam 15 supostos terroristas no Iraque Tropas americanas mataram 15 insurgentes e prenderam outros três nesta terça-feira na cidade de Baquba, 60 quilômetros ao nordeste de Bagdá, segundo um comunicado do exército americano. De acordo com a nota, a operação militar foi lançada para acabar com ataques de grupos ligados ao braço iraquiano da organização terrorista Al-Qaeda na área. O exército confirmou a morte de dez supostos terroristas que dispararam, de terraços de um edifício, contra soldados americanos. Outros dois insurgentes, que atacaram de uma casa vizinha, foram mortos em um ataque aéreo. Depois do tiroteio, as tropas encontraram 10 fuzis de assalto AK-47, uma escopeta, uma pistola e uma caixa com explosivos nos esconderijos dos rebeldes. Em um segundo ataque aéreo, outros três iraquianos morreram enquanto tentavam atacar um avião que transportava material para montagem de uma rede elétrica e tinha feito uma aterrissagem de emergência na região. O comunicado foi divulgado pouco depois que as forças da coalizão anunciaram, em outra nota, que em uma ação na mesma região capturaram um "alto membro" da Al-Qaeda e outros três suspeitos.