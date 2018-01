Tropas dos EUA matam 6 insurgentes talebans no Afeganistão Durante um combate na província de Uruzgan, no sul do Afeganistão, tropas americanas e afegãs mataram, na sexta-feira, seis insurgentes talebans, informou neste sábado o comando militar dos EUA em um comunicado. A nota assinala que as forças dos EUA e afegãs foram atacadas e que um número indeterminado de militantes conseguiu fugir. Segundo o comunicado, nenhum soldado americano ou das tropas afegãs ficou ferido. Por sua vez, o governo holandês informou que estuda a possibilidade de enviar até 1.400 soldados à província de Uruzgan, como parte da terceira fase de expansão das tropas da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) no Afeganistão. Por enquanto, a decisão da Holanda não foi tomada. Em 2005, cerca de 1.500 pessoas morreram no Afeganistão em ataques de guerrilheiros da milícia fundamentalista islâmica taleban. Nas últimas semanas aconteceram alguns atentados suicidas no país, embora este tipo de incidente tenha diminuído nos meses do rigoroso inverno afegão.