Tropas dos EUA matam suspeito de atentado que fez 66 mortos As tropas americanas mataram um suposto terrorista que estaria envolvido no atentado com um caminhão-bomba que, no sábado, matou 66 pessoas no leste de Bagdá, informou o comando militar dos Estados Unidos. Segundo a nota, o suposto terrorista da Al-Qaeda no Iraque foi morto durante uma operação militar na província de al-Anbar, no oeste do país. O Exército não revelou o nome da vítima, mas garantiu que ela "estava vinculada a uma célula de terroristas estrangeiros, com sede na Síria, que ajuda a cometer atentados no Iraque". No sábado, pelo menos 66 pessoas morreram e cerca de 100 ficaram feridas no atentado com caminhão-bomba num mercado do bairro de Medinat al Sadr, na cidade de Sadr de maioria xiita.