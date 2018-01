Tropas dos EUA são emboscadas no Iraque Tropas americanas foram emboscadas na cidade de Khaldiyah, no centro do Iraque, nesta quinta-feira. A explosão de uma bomba à margem da rua em que ia um comboio militar americano deu início a um pesado tiroteio que destruiu ao menos dois caminhões. A rede de TV Al-Arabiya afirmou que oito soldados americanos morreram e um ficou ferido no combate. Mas o exército dos EUA não confirmou a informação. Pouco depois do ataque, uma grande explosão foi ouvida nas proximidades. Os americanos pareciam não saber de onde viam os tiros. A cidade de Khaldiyah viu um garoto de 14 anos morrer na noite de ontem à bala. Segundo a população local, o menino assistia a um casamento. A cerimônia chegou ao momento em que participantes dão tiros para o alto. Tropas dos EUA que estavam por perto pensaram se tratar de um ataque e atiraram em resposta. Testemunhas disseram que o garoto morreu por causa dos tiros dos soldados. Outros seis ficaram feridos.