Tropas dos EUA sofrem bombardeio em Najaf Milicianos xiitas bombardearam uma base americana com tiros de morteiro no mais intenso ataque até agora contra as tropas que mantêm sob cerco a cidade sagrada de Najaf. Os EUA vêm evitando desfechar uma invasão total de Najaf para não hostilizar os muçulmanos xiitas, que são a maioria da população do Iraque. Os americanos reagiram ao bombardeio, no entanto, e estima-se que 20 milicianos tenham sido mortos. Num hospital de Najaf, um policial morto e 16 civis feridos foram admitidos. Responsáveis pelo hospital dizem que todos foram vítimas de fogo americano. Depois que a salva de morteiros atingiu a base, tropas dos EUA milicianos trocaram tiros por diversas horas. Tanques se uniram ao combate e um helicóptero Apache circulou a área.