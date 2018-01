Tropas entram a oeste de Basra Jornalistas da agência iraquiana IRNA em Basra disseram hoje que tropas britânicas ingressaram no lado oeste da cidade do sul do Iraque. Fortes combates acontecem desde o início da tarde no país. Forças britânicas confirmaram ter atacado o centro de comando iraquiano responsável pelas operações militares no sul do país. O alvo dos ataques era, mais precisamente, o Ali Hassan al-Majid. "Al-Majid foi visto entrando no edifício bombardeado pelas forças de coalizão. As pessoas que entraram no prédio devem estar mortos ou gravemente feridos?, disse um porta-voz britânico. O conselho do Comando Revolucionário nomeou al-Majid para liderar as operações no sul do país desde o dia 15 de março, pouco antes do início da guerra. Al-Majid é conhecido como ?Ali Químico? por seu papel nos ataques com gás letal contra os curdos no norte do Iraque em 1988. O porta-voz das forças britânicas, capitão Al Lockwood, chamou a população de Basra a "tomar a iniciativa" e render-se e permitir que as tropas britânicas "terminem de uma vez com a luta armada para reduzir a possibilidade de mais mortos de civis inocentes". Veja o especial :