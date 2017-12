Tropas equatorianas e colombianas entram em confronto por engano Tropas do Equador e da Colômbia trocaram tiros na fronteira, ao pensarem que tinham pela frente guerrilheiros colombianos, informou nesta sexta-feira o ministério da Defesa equatoriano. Durante o confronto, "não houve baixas nem feridos nas duas forças". O comunicado do ministério explicou que "os militares colombianos realizavam uma perseguição a elementos subversivos ao longo da linha de fronteira e, sob a pressão do momento, cruzaram o limite político internacional uns 700 metros - onde então se iniciou o confronto. O chefe militar da zona, coronel Wagner Bravo, havia informado previamente que houve cinco minutos de fogo cruzado na zona de Fraylejón, localidade do norte do Equador quase junto à fronteira, 140 km a nordeste de Quito, na província de Carchi. O episódio ocorreu na tarde da quinta-feira, quando "o Exército colombiano entrou em confronto com a guerrilha colombiana em território colombiano, a 400 metros da fronteira", disse Bravo. Os guerrilheiros da Segunda Frente das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) escaparam para o território equatoriano, sendo perseguidos por soldados colombianos justamente quando chegava ao local uma patrulha militar do Equador. Em declarações à rádio Quito, Bravo explicou que, devido ao fato de os rebeldes usarem uniformes de camuflagem, "o Exército colombiano confundiu a patrulha militar equatoriana com a coluna dos guerrilheiros. Os equatorianos também confundiram a patrulha militar colombiana com uma coluna guerrilheira", ocorrendo então a troca de disparos. Após uns cinco minutos, "ambas as tropas conseguiram se identificar", regressando os colombianos à sua base, enquanto os equatorianos iniciavam uma busca aos insurgentes - sem resultados positivos, segundo Bravo. O coronel equatoriano disse que, de acordo com os informes do lado colombiano, no confronto entre militares e insurgentes ainda do lado colombiano, três guerrilheiros foram mortos.