Tropas espanholas retiram soldados marroquinos de Perejil O Exército espanhol retirou na manhã desta quarta-feira os soldados marroquinos que na semana passada ocuparam a ilha Perejil, próximo de Ceuta, no mar Mediterrâneo. Ninguém ficou ferido e os seis soldados marroquinos foram levados para seu país de origem. O governo de Rabat não se pronunciou sobre a ação espanhola. Um comunicado divulgado nesta quarta-feira, assinado pelo primeiro-ministro espanhol, José Maria Aznar, diz que a Espanha decidiu agir após ter consultado o Conselho de Segurança das Nações Unidas e seus países aliados. ?O governo espanhol se viu obrigado a enviar tropas para retirar o destacamento marroquino que havia tomado a ilha Perejil?, diz o comunicado. O embaixador da Espanha em Marrocos, Fernando Arias-Salgado, foi consultado ontem à noite sobre a crise, disse o ministro das Relações Exteriores em um comunicado, que afirmou ainda que a Espanha não conseguiu ?uma resposta satisfatória? de Marrocos diante dos protestos do governo Espanhol. As autoridades marroquinas alegaram que a ocupação foi feita para criar um centro de controle na ilha para ?lutar contra a imigração ilegal e o terrorismo no Estreito de Gibraltar.? A União Européia declarou ?plena solidariedade aos espanhois? e exigiu de Marrocos a ?retirada imediata de suas forças? da ilha, situada a seis quilômetros da cidade autônoma espanhola de Ceuta no norte da África.