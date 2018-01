Tropas estrangeiras socorrem vítimas de enchente no Haiti Tropas americanas e canadenses dirigiram-se a uma cidade totalmente submersa pelas enchentes que atingem a ilha de Hispaniola, ocupada pelo Haiti e República Dominicana. Autoridades temem que 1.000 pessoas tenham morrido somente nesta cidade, número que dobraria o total de mortos em virtude das chuvas nos dois países. Cerca de 300 corpos já foram encontrados na cidade de Mapou, disse Yvon Lavissiere, diretor de saúde da região. ?Em Mapou, a situação é grave porque a cidade inteira sumiu debaixo d?água?, disse o tenente-coronel Dave Lapan, porta-voz da força militar internacional no Haiti. ?Temos que correr, porque o tempo está fechando de novo?. Tropas americanas e canadenses foram enviadas ao Haiti para manter a paz após a queda do presidente Jean-Bertrand Aristide, em 29 de fevereiro.