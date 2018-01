Tropas fazem incursão em bairro xiita de Bagdá Forças americanas e britânicas no Iraque realizaram, neste domingo, 4, uma série de incursões no país. Em Bagdá, soldados americanos vasculharam casas no bairro xiita de Cidade Sadr, onde eles acreditam que estão escondidas armas suspeitas. Os militares, no entanto, disseram que a operação não resultou em nenhuma apreensão. Em Basra, no sul do país, tropas britânicas prenderam cinco pessoas suspeitas de envolvimento em ataques contra as forças aliadas. Novo gabinete Ainda no domingo, 4, o primeiro-ministro iraquiano, Nouri Al-Maliki, anunciou que vai reformular seu gabinete dentro de duas semanas. Não foram dados detalhes sobre a reestruturação, mas segundo relatos que citam fontes anônimas, Al-Maliki estaria planejando demitir todos os seis ministros leais ao clérigo xiita Moqtada Sadr, recentemente criticados pelos Estados Unidos. O primeiro-ministro disse que um consenso político só poderá ser obtido quando o Iraque voltar a ser estável. "Só temos que implementar medidas de segurança contra aqueles que rejeitam a linguagem da reconciliação e do diálogo, aqueles que insistem em se manter no passado", afirmou. Al-Maliki não especificou se insurgentes que pararam de realizar ataques em Bagdá serão perdoados.