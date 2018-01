Tropas filipinas e dos EUA treinam para atacar Abu Sayyaf As tropas filipinas instalaram um campo de treinamento para as forças especiais dos Estados Unidos, com vistas a um exercício militar conjunto destinado a erradicar um grupo extremista militar vinculado à rede Al-Qaeda, de Osama bin Laden, afirmou neste sábado um porta-voz militar. A "base de vanguarda" encontra-se na ilha de Basilán, no sul das Filipinas, onde os guerrilheiros de Abu Sayyaf mantêm como refém um casal de missionários norte-americanos e uma enfermeira filipina, disse o major Noel Detoyato, do Comando Sul. Cerca de sete mil soldados filipinos foram deslocados para Basilán como parte de uma operação massiva de resgate, mas os 800 guerrilheiros de Abu Sayyaf conseguem despistá-los desde maio, quando iniciaram uma onda de seqüestros.