Tropas filipinas matam quatro rebeldes do Abu Sayyaf O Exército filipino matou ontem quatro rebeldes do grupo muçulmano Abu Sayyaf em mais uma ofensiva para tentar libertar dois reféns, um norte-americano e um filipino, mantidos em poder do grupo desde o ano passado, na ilha de Jolo, no sul das Filipinas. Cidadão norte-americano convertido ao islamismo, Jeffrey Schilling foi seqüestrado no dia 28 de agosto, durante uma visita a ilha de Jolo. Na mesma ocasião, o grupo rebelde promoveu o seqüestro de 21 pessoas em um balneário turístico no sul das Filipinas. Com exceção de Jeffrey Schilling e do filipino Roland Ullah, todos os reféns foram libertados entre agosto e setembro, depois que o governo filipino decidiu pagar um resgate de US$ 17,5 milhões. Entre os seqüestrados estavam turistas alemães, franceses, finlandeses e sul-africanos. A presidente das Filipinas, Gloria Arrouyo, determinou que as Forças Armadas ?lutem até o fim? para prender os integrantes do Abu Sayyaf, um dos grupos rebeldes mais violentos das Filipinas, e libertar os reféns. O Abu Sayyaf luta por Estado Islâmico independente na região de Mindanao, no sul do país.