Tropas francesas chegam a área de conflito no Congo As primeiras tropas de combate francesas chegaram nesta terça-feira ao nordeste da República Democrática do Congo (RDC, ex-Zaire) para tentar conter meses de violência tribal na conturbada cidade de Bunia. Armados com fuzis de assalto Famas e liderados pelo general de brigada Jean-Paul Thornier, cerca de 100 soldados do 3º Regimento de Fuzileiros Navais da Infantaria desembarcaram de aviões de carga que chegaram a Bunia provenientes de Uganda. Há mais de 700 soldados franceses no aeroporto de Entebe, Uganda, à espera de ordens para seguir viagem rumo a Bunia. Dezenas de militares franceses chegaram na última sexta-feira ao aeroporto de Bunia, a seis quilômetros da cidade, para estabelecer a base dos soldados estrangeiros. Bunia - capital da volátil província de Ituri, rica em ouro e outros recursos naturais - é palco de uma disputa entre duas tribos rivais pelo controle da cidade. O combate já dura meses e causou a mortes de centenas de pessoas, entre civis e guerrilheiros.