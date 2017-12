Tropas governamentais entram na capital da Somália Tropas governamentais da Somália entraram em Mogadiscio nesta quinta-feira, 28, horas após um movimento islâmico que tentou estabelecer um governo teocrático baseado no Islã ter abandonado a capital do país. O anúncio foi feito em declarações aos jornalistas pelo primeiro-ministro somali, Ali Muhammad Ghedi, na localidade de Afgoye, a cerca de vinte quilômetros da capital. "Já estamos em Mogadíscio", afirmou Ghedi, que afirmou que as tropas foram recebidas com sinais de boas-vindas nas ruas da cidade. A entrada das forças ocorreu em certas áreas dos arredores de Mogadíscio, mas ainda não chegaram ao centro da capital, segundo a agência de notícias EFE pôde comprovar. A entrada dos soldados do governo de transição da Somália aconteceu sem nenhuma resistência armada. A cidade foi abandonada nas últimas horas pelos guerrilheiros das Cortes Islâmicas, a fim de evitar a destruição da capital e uma luta sangrenta. Desde que aconteceu a saída dos combatentes islâmicos, o caos tomou conta da cidade, com tiroteios, saques e blitzes instaladas por milicianos dos "senhores da guerra", que esperam recuperar o poder que perderam há seis meses. Ghedi disse aos jornalistas que agora estão sendo coordenados os passos para que as tropas oficiais tomem o controle total da cidade. A princípio, os soldados da Etiópia, que apóiam o governo de transição, estão nos arredores da cidade. O primeiro-ministro etíope, Meles Zenawi, disse nesta quinta em entrevista coletiva que espera as consultas entre o governo de transição, os conselhos de anciãos e os "senhores da guerra", para preparar a entrada dos soldados na cidade. "Se (o governo de transição) nos pedir para entrar em Mogadiscio e apoiar a estabilização, primeiro gostaríamos de estar certos de que essa é a opinião dos líderes dos clãs da cidade", acrescentou Zenawi. Matéria ampliada às 13h37