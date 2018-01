Tropas iniciam operação contra Taleban no Afeganistão Centenas de soldados da coalizão e afegãs iniciaram uma operação em larga escala contra os Taleban em cinco províncias afegãs, segundo oficiais das forças da coalizão no país. A intenção da operação, chamada de Fúria das Montanhas, não é somente combater as forças insurgentes, mas também ajudar no crescimento econômico e no desenvolvimento das comunidades do país, segundo documento divulgado pela própria coalizão. Os 7 mil soldados vão concentrar suas forças nas parte central e leste do país, nas províncias de Paktrika, Khost, Ghazni, Paktya e Logar. A operação, liderada pelas tropas da Otan, incluindo 2.500 soldados dos Estados Unidos, tem a intenção de derrotar os Taleban, responsáveis por uma onda de violência nessas regiões nas últimas duas semanas. "A Fúria nas Montanhas está em curso há algumas semanas, com ações que tem a intenção de melhorar a segurança do povo afegão e separar os extremistas Taleban da população", de acordo com o documento. Militares americanos não afirmaram quando a operação será iniciada, mas anunciaram que a "etapa de manobra" foi lançada no começo deste sábado. A operação é "apenas uma etapa de uma série de ações coordenadas, de uma pressão contínua contra os extremistas Taleban com a intenção de provir a segurança da população, fazer o governo para as pessoas e acelerar a reconstrução do país", segundo o documento. "A Fúrias na Montanhas vai continuar até que as condições de segurança, construção e crescimento sejam encontradas", afirmou o general das tropas americanas, Benjamin Freakley, no documento. "O povo afegão está cansado da guerra. Eles querem o que o governo do país é capaz de fornecer: segurança, desenvolvimento, educação e melhor qualidade de vida", apontou Freakley.