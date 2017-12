Tropas iraquianas detêm líderes de esquadrões da morte em Bagdá As tropas iraquianas detiveram dois supostos líderes de esquadrões da morte, acusados de torturar e assassinar pessoas de acordo com sua confissão religiosa, informou nesta segunda-feira o comando americano. As detenções aconteceram no domingo, em uma casa no sul de Bagdá, em três operações simultâneas que tiveram o apoio das forças da coalizão liderada pelos EUA, afirmou um comunicado. Segundo a nota, "os dois líderes confessaram que controlavam as atividades de esquadrões da morte nos bairros de Al-Daura, Al Siha e Abu Deshir, e que seqüestraram, torturaram e assassinaram civis iraquianos". As três operações foram feitas dentro do plano de segurança "Juntos para Frente", iniciado em julho passado pelas forças de segurança e pela coalizão em Bagdá, em uma tentativa por acabar com os atentados, confrontos armados e assassinatos. A detenção dos dois chefes de esquadrões da morte ocorre três dias depois de o comando americano anunciar que, desde o início do plano de segurança, 95 supostos membros desses grupos morreram em confrontos com soldados americanos e iraquianos. A atividade desses grupos armados acontece em meio à violência sectária que castiga o Iraque desde fevereiro passado, quando um grupo de desconhecidos destruiu a cúpula de um importante santuário xiita ao norte de Bagdá. Desde então, foram encontrados no Iraque - especialmente na capital - milhares de cadáveres de pessoas com marcas de tiros e sinais de tortura. Tropas americanas também anunciaram a descoberta de um arsenal na sexta-feira passada em uma das sedes da milícia xiita iraquiana "Exército Mehdi", em um bairro do nordeste de Bagdá. Entre as armas confiscadas estão bombas e foguetes, além de material usado na fabricação de cargas explosivas, afirma um Comunicado. "O Exército Mehdi", liderado pelo clérigo radical xiita Moqtada al-Sadr, é acusado por partidos e organizações árabes sunitas de formar esquadrões da morte para assassinar personalidades sunitas.