Tropas iraquianas recuam na região de Mosul A rede de televisão norte-americana CNN informou que as forças iraquianas que defendem Mosul, no norte do país, recuaram em direção à cidade em dois pontos diferentes. O repórter da CNN em Kalak disse que os combatentes curdos que apóiam as forças invasoras norte-americanas surpreenderam-se ao verificar que as tropas do regime de Saddam Hussein haviam recuado cerca de 7 km. Desertores do Exército iraquiano teriam dito que o moral da tropa é baixo, sobretudo por causa dos ataques aéreos. Ao norte de Mosul, as tropas iraquianas recuaram 12 km em direção à cidade, depois de enfrentamentos com forças curdas apoiadas por aviões norte-americanos. Veja o especial :