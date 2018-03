Tropas irlandesas sofrem ataque no Chade Tropas irlandesas a serviço de uma força militar européia no leste do Chade foram atacados enquanto monitoravam um confronto entre o exército do país e insurgentes neste sábado, segundo um oficial. "Não está claro quem atacou nossas tropas ... Não houve mortes irlandesas e todos os nossos veículos continuam operacionais", afirmou o comandante Gavin Young, porta-voz das forças irlandesas no Chade. As tropas irlandesas revidaram o ataque, acrescentou. O confronto ocorreu durante um ataque de uma coluna rebelde, composta por aproximadamente 100 veículos, na cidade de Goz-Beida. O local é cercado por acampamentos da Organização das Nações Unidas (ONU) e abriga dezenas de milhares de refugiados do Chade e do Sudão. Um batalhão de infantaria da Irlanda protege os assentamentos. (Por Finbarr O'Reilly)