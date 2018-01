Tropas israaelenses deixam Belém, mas entram em Hebron e Jenin Tropas israelenses retiraram-se hoje de Belém depois de três dias de ocupação parcial, mas voltaram a invadir outras duas cidades da Cisjordânia, Hebron - onde prenderam quatro militantes palestinos - e Jenin. As ações militares ocorreram enquanto enviados dos EUA e da Europa tentavam reviver o processo de paz. "Já houve muito sofrimento e morte para palestinos e israelenses", disse o secretário-assistente de Estado dos EUA, William Burns, após se reunir em Ramallah com o presidente da Autoridade Palestina, Yasser Arafat. "É hora de restaurar a esperança." O ministro alemão de Relações Exteriores, Joschka Fischer, reuniu-se com Arafat e com o primeiro-ministro israelense, Ariel Sharon, e disse que este último tem "forte simpatia" por uma conferência internacional para relançar as negociações de paz. Sharon emergiu hoje mais forte de uma crise na coalizão com a decisão do partido ultra-ortodoxo Shas de apoiar seu plano de austeridade e voltar ao governo.