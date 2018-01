Tropas israelenses abandonam cidade palestina Soldados israelenses se retiraram da cidade de Nablus, na Cisjordânia, depois de finalizarem uma operação que resultou na detenção de dezenas de supostos combatentes palestinos. Com duração de uma semana, esta foi a maior incursão israelense na Cisjordânia em meses recentes. Na semana anterior, no campo de refugiados de Rafa, na fronteira entre a Faixa de Gaza e o Egito, soldados israelenses mataram nove palestinos em enfrentamentos e destruíram um túnel que, segundo militares do Estado judeu, era utilizado por combatentes para contrabandear armas. Em Nablus, cidade com 150.000 habitantes, residentes contaram que os israelenses abandonaram a cidade na madrugada de hoje, pondo um fim a um toque de recolher que havia confinado a população em suas casas durante uma semana. No entanto, classificando Nablus como "ninho de terroristas", o Exército de Israel prometeu que as operações na cidade vão continuar.