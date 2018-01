Tropas israelenses combatem palestinos na Faixa de Gaza Tropas israelenses apoiadas por helicópteros e buldôzeres combateram hoje palestinos armados em Beit Hanoun, no norte da Faixa de Gaza. Pelo menos sete palestinos foram mortos, incluindo Naheb Abu Ouda, comandante local do grupo militante Hamas, informaram fontes palestinas e o Exército. O conflito ocorreu depois que militantes islâmicos lançaram um míssil contra um jipe israelense no sul de Gaza, ferindo cinco soldados, incluindo dois oficiais. O grupo Jihad Islâmica assumiu a responsabilidade pelo ataque alegando ter se tratado uma vingança pelo "massacre sionista" em Beit Hanoun. A cidade foi invadida na semana passada por tropas israelenses. O grupo distribuiu uma videoteipe do ataque com míssil, ocorrido próximo à colônia judaica de Morag, mostrando a explosão e o jipe em chamas.