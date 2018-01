Tropas israelenses concluem retirada de Beit Jala O Exército israelense concluiu, na manhã desta quinta-feira, a retirada de suas tropas das posições ocupadas na segunda-feira passada na localidade palestina autônoma de Beit Jala, na Cisjordânia. A retirada demorou cerca de meia hora para ser concluída. Pelo menos quatro tanques e várias unidades blindadas de transporte de tropas, além de helicópteros, abandonaram as posições em Beit Jala. As unidades israelenses estão agora estacionadas na entrada da cidade palestina. Israelenses e palestinos haviam anunciado na noite de quarta-feira um "acordo de princípios" para um cessar-fogo e a retirada das forças israelenses da localidade. A autorização para a retirada foi dada após uma reunião de três horas do gabinete israelense de Segurança, que teve a participação do primeiro-ministro Ariel Sharon, do chanceler Shimon Peres e do ministro da Defesa, Binyamin Ben Eliezer. Após a reunião do gabinete de Segurança, Sharon telefonou para o secretário de Estado norte-americano, Colin Powell, para comunicar a decisão sobre Beit Jala. As tropas israelenses haviam ocupado "posições estratégicas" em Beit Jala para deter os disparos palestinos procedentes desta zona contra o bairro judeu de Gilo, no setor oriental de Jerusalém, ocupado e anexado por Israel. A operação "Casa Protegida" ("Beit Mugan") foi a incursão militar mais longa já realizada pelas forças israelenses em um território autônomo palestino desde o início da atual Intifada, há onze meses. Caso recomecem os disparos palestinos na região, tropas israelenses podem invadir novamente a localidade de Beit Jala.