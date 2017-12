Tropas israelenses deixam Beit Lahia e Beit Hanoun, em Gaza Tropas israelenses deixaram na manhã desta quarta-feira as cidades de Beit Lahia e Beit Hanoun, no norte da Faixa de Gaza. Duas pessoas ficaram feridas durante um tiroteio. Na incursão, iniciada na madrugada desta quarta, mais de 50 tanques, veículos blindados e jipes do Exército detiveram dez homens da resistência palestina suspeitos de participarem de ataques terroristas contra Israel.