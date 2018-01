Tropas israelenses deixam cidade palestina Tanques do Exército de Israel deixaram a cidade palestina de Jenin, no norte da Cisjordânia, após abrirem fogo contra a principal delegacia da polícia, na madrugada desta terça-feira (horário local). Ainda não há informações sobre vítimas do ataque. Em Ramalá, também na Cisjordânia, forças israelenses atacaram e feriram gravemente um membro da guarda da autoridade palestina Yasser Arafat. Hamada Barsh, de 22 anos, foi atingido por um disparo de um tanque quando circulava em seu carro. Ele está internado no hospital da cidade em estado grave.