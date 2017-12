Tropas israelenses e libanesas trocam tiros na fronteira Soldados do Exército libanês e tropas israelenses que faziam uma varredura por explosivos na fronteira trocaram tiros na noite desta quarta-feira, sem deixar feridos. Um correspondente da Reuters no local e fontes de segurança de Israel disseram que o confronto começou depois que soldados libaneses atiraram para o ar enquanto a patrulha israelense passava por uma cerca de segurança próxima à vila fronteiriça de Avivim. "Pedimos para eles pararem de atirar, eles atiraram em nós e nós devolvemos", afirmou uma fonte israelense, acrescentando que a patrulha não cruzou o território libanês. Não houve vítimas no confronto, que foi confirmado pelo Exército do Líbano. "Um carro blindado israelense cruzou ao sul do Líbano esta noite. Nossas forças abriram fogo nele. O veículo recuou e houve uma breve troca de tiros", disse um porta-voz do Exército. O incidente aconteceu em uma área onde o Exército de Israel disse, na segunda-feira, ter descoberto artefatos explosivos instalados pelo Hezbollah. O grupo xiita, que travou uma guerra de 34 dias com Israel em meados do ano passado, disse ter plantado os explosivos antes do conflito.