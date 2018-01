Tropas israelenses entram em cidades da Cisjordânia O Exército israelense entrou na manhã desta segunda-feira em várias cidades da Cisjordânia. Segundo os militares, as incursões em Belém, Kalkiliya e Tulkarem têm como objetivo "desestabilizar a infra-estrutura do terrorismo e preservar os resultados da operação Muro de Defesa, iniciada no dia 29 de abril, após um atentado a Israel, e concluída em 10 de maio com a retirada militar da Basílica da Natividade, em Belém. Os soldados israelenses vasculharam várias casas e prenderam cinco membros do Fatah, movimento político liderado pelo líder palestino Yasser Arafat, no campo de refugiados de Dheisheh, em Belém. O comandante do Estado Maior, Shaul Mofaz, disse que o exército não ficará muito tempo nessas cidades, mas declarou que se as ofensivas não conseguirem bons resultados novas incursões, desta vez mais enérgicas, acontecerão.