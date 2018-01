Tropas israelenses entram em confronto com o Hezbollah As tropas israelenses que ocupam as encostas das Colinas de Golã bombardearam hoje o território do Líbano meridional sem que, até o momento, tenham se registrado vítimas, enquanto os guerrilheiros do Hezbollah lançaram fogo antiaéreo, informaram testemunhas. Uma fonte local indicou que as forças israelenses estacionadas nas Chácaras de Shebaa dispararam com armas automáticas e com canhões de tanques contra o limite nordeste da localidade libanesa de Kfar Shuba. Ao mesmo tempo, milicianos do Hezbolah lançavam fogo antiaéreo no sul do Líbano, perto das localidades israelenses de Manara e Margaliot, informou a rádio israelense. Ontem já ocorreu um confronto armado entre soldados israelenses e guerrilheiros do grupo libanês Hezbollah. Em meados de 2000, as forças israelenses se retiraram do sul do Líbano após 22 anos de ocupação, embora tenham mantido suas posições nas Chácaras de Shebaa - reivindicadas pelo Hezbollah como território libanês. Leia o especial